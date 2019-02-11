شكرا لقرائتكم خبر عن وصول دولي بارتون ومايلي سايروس لحفل توزيع جوائز " Grammy " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "دولى بارتون "واحدة من أهم نجمات الغناء فى العالم، حيث تمتلك شعبيه جارفة، وتعتبر أعمالها من أهم ما تم تقديمه على الساحة الغنائية، فقد وصلت منذ قليل دولى ذات الـ 73 عاما لحفل توزيع جوائز " Grammy " لعام 2019 والمقام فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرت مرتدية فستانا قصيرا باللون الأحمر خطف أنظار الحضور. Advertisements كما حضرت النجمة العالمية مايلي سايروس ( 26 سنة ) و التي كسرت كل التوقعات حول اطلالاتها التي تثير الجدل عادة ، لكن هذه المرة ظهرت مايلي باطلالة كلاسيكية براقة ، فارتدت " بدله " باللون الاسود من مجموعة تصميمات دار أزياء " Mugler " .

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