شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة حب من أول نظرة بين وفاء صادق والزعيم فى "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الزعيم فى أحداث مسلسل "فلانتينو" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، بشخصية مزواج، حيث يقوم بالزواج أكثر من مرة فى العمل رغم أنه متزوج بالفعل من الفنانة دلال عبد العزيز وأول من يقع فى حبها الفنان وفاء صادق، ولكن لم يتم الزواج بينهما لظروف تمر بها وفاء صادق خلال الأحداث، حيث تعمل وفاء مدرسة فى المدرسة التى يملكها الزعيم خلال أحداث المسلسل.

ولدى الشخصية التى يقدمها عادل إمام فى المسلسل 3 أبناء، وهم هدى المفتى، ومحمد كيلانى، وطارق الأبيارى، ويحدث بينهم مفارقات.

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مسلسل "فالالنتينو" يعد التعاون الأول بين الزعيم والمؤلف أيمن بهجت قمر، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى.