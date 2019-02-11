شكرا لقرائتكم خبر عن بالرغم من انسحابها من حفل Grammy.. إريانا جراند فائزة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من إعلان النجمة العالمية إريانا جراند إنسحابها و عدم حضورها حفل توزيع جوائز " Grammy " لعام 2019 و المقام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الاختلاف مع المنظمين على تقديم إحدي الاغنيات ، إلا أن إدارة حفل جرامي أعلنت أن جراند البالغة من العمر 25 عاما فازت بجائزة أفضل ألبوم بوب عن " Sweetener" . Advertisements يذكر أن مشكلة إريانا جراند مع منظمي الحفل جاءت بعد أن صممت على تقديم أغنية " 7 rings " كاستعراض غنائي راقص بالحفل ، إلا أن القائمون علي الحفل رفضوا في بداية الأمر ثم وجدوا حلا وسط وهو غناء جراند هذه الأغنية ضمن " ميدلي" ثم تراجعوا من جديد وفضلوا أن يختاروا أغنية أخرى فشعرت إريانا بالإهانة وأعلنت انسحابها من الحفل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالرغم من انسحابها من حفل Grammy.. إريانا جراند فائزة الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.