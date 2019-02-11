شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"شنبه"..ريكى مارتن وابنه مفاجأة حفل Grammy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم ريكي مارتن سيتحول خلال الساعات القليلة القادمة لمحور أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، و ذلك بعد ظهوره علي السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز " Grammy " لعام 2019، و المقام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ، بـ look يجده الكثيرين بعيد تماما عن ريكي المعروف بجاذبيته ، فقد ظهر منذ قليل علي السجادة الحمراء بـ " شنب " وهو ما فاجئ الكثيرين . Advertisements أيضا حرص ريكي مارتن ( 47 سنة ) ان يصطحب ابنه " ماتيو " البالغ من العمر 10 سنوات معه بحفل " Grammy " ، ليكونا محط تركيز عدسات المصورين منذ اللحظة الأولي .

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