شكرا لقرائتكم خبر عن "كوينسى جونس" سر النجاح.. تعرف على جائزة نالتها ابنته رشيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهرت النجمة رشيدة جونس الحضور بحفل الجرامى بإطلالتها البسيطة والأنيقة بمجرد وصولها على السجادة الحمراء، فقد ظهرت رشيدة بفستان ذو تصميم بسيط باللون الكحلى من " Ralph Lauren " وحذائها من " Brian Atwood "، بينما اختارت مجوهراتها من " cartier ". Advertisements فازت رشيدة جونس والمخرج الآن هيكس جائزة افضل فيلم موسيقي للعام و ذلك في حفل توزيع جوائز " Grammy " لعام 2019 و المقام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ، و الجائزة عن فيلمها الوثائقي " كوينسي" عن ابيها أيقونة الموسيقى في العالم " كوينسي جونس" .

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