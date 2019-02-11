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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. آفريل لافيني تروج لألبومها الجديد Head Above Water فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل حاليًا النجمة العالمية آفريل لافينى على الترويج لألبومها السادس "Head Above Water" الذى ينتظره الكثير من عشاق ومحبي النجمة البالغة من العمر 34 عامًا .
واحتفلت آفريل لافيني في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بألبومها الجديد، فظهرت آفريل مرتديه ملابس "كاجوال" بسيطة يغلب عليها اللون الأسود، بينما حرصت على ارتداء إكسسوارات كبيرة لتضفي المزيد من الجمال والرقي على إطلالتها .
ومن المقرر أن تطلق آفريل لافيني رسميًا ألبوها الغنائي "Head Above Water" يوم الجمعة 15 فبراير الجاري.
آفريل لافينى
آفريل لافينى
آفريل لافينى
آفريل لافينى
آفريل لافينى
آفريل لافينى
اكسسوارات افريل لافينى تخطف الانظار
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