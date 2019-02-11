شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله محمود ينتهى من تصوير فيلم "الهجام" بعد 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد عبد الله محمود أنه يتبقى له حوالى 4 أيام وينتهى تماما من تصوير فيلم "الهجام" الذى يشارك فى بطولته مع عدد من الفنانين، منهم منة جلال وغيرها.

وأضاف أحمد عبد الله، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يراهن على هذا العمل الذى يقدمه بشكل مختلف تماما عن أعماله السابقة، وأنه يقدم دوراً يعتبر مفاجأة لجمهوره.

وأشار أحمد عبد الله محمود إلى أنه حتى الآن لم يحسم قراره من المشاركة فى موسم رمضان المقبل، خاصة بعد تألقه فى مسلسل "طايع" الذى شارك فى بطولته مع الفنان عمرو يوسف وعمرو عبدالجليل وقدم فيه شخصية حققت نجاحا كبيرا.

فيلم "الهجام" إخراج مرقص عادل، وينتمى لأعمال البطولة الشبابية، ويشارك فى بطولته الفنان أحمد عبد الله محمود، ووائل عبد العزيز ومحمود فارس وعمر الشناوى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض.