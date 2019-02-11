"This is America" تفوز بجائزة "أفضل أغنية مسجلة" في حفل "جرامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فازت أغنية "This is America" للنجم الأمريكي، دونالد جلوفر، على جائزة "أفضل أغنية مسجلة" وأفضل أداء لأغنية راب بفعاليات حفل توزيع جوائز الجرامي في دورته الـ61 هذا العام، وقد حققت الأغنية نجاحًا جماهيرياً كبيرًا منذ طرحها العام الماضي.

ويقام في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز "جرامي" الموسيقية في دورته الـ61 هذا العام، والذي يعد أحد أهم المحافل العالمية الخاصة بتكريم النجوم الموسيقيين حول العالم، بحضور نخبة من ألمع النجوم والنجمات وصناع الموسيقي.