ريكي مارتن يثير الجدل برفقه ابنه ماتيو في حفل جوائز "جرامي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصل النجم البورتوريكي، ريكي مارتن، لحفل توزيع جوائز الجرامي في دورته الـ61 هذا العام، ورافقه ابنه ماتيو وحرصا على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للحفل، ويشارك مارتن كأحد مقدمي فقرات الحفل وسط نخبة من النجوم منهم كاميلا كابلو.

ودائمًا ما يثير ريكي مارتن الجدل نظرًا لميوله الجنسية المغايرة، حيث يحرص على الظهور مع زوجه السوري، خوان يوسف، أو مع أطفاله لوسيا مارتن يوسف وفالنتينو مارتن بعدد من المناسبات الاجتماعية وحفلات توزيع الجوائز.

ويقام في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز "جرامي" الموسيقية في دورته الـ61 هذا العام، والذي يعد أحد أهم المحافل العالمية الخاصة بتكريم النجوم الموسيقيين حول العالم، بحضور نخبة من ألمع النجوم والنجمات وصناع الموسيقي.