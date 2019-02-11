تركي آل الشيخ يوجه الشكر لتاج الدين وعمرو مصطفى لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السعودية للترفيه، الشكر، للشاعر الغنائي، خالد تاج الدين، والملحن عمرو مصطفى، بعد طرح أغنية "روح الفانلة الزرقا" الخاصة بفريق كرة القدم "بيراميدز".

ونشر خالد تاج الدين تغريدة نشرها تركي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ووجه الشكر فيها لخالد وعمرو مصطفي على أغنية فريق بيراميدز الجديدة والذي يمتلكه تركي، وسط تهنئة متابعي خالد بطرح الأغنية.

ووقع تركي عددًا من مذكرات التفاهم لتدعيم القطاع الترفيهي في المملكة والتي تشمل إقامة العديد من العروض المسرحية والسينمائية والحفلات الغنائية، منها مسرحية "الملك لير" للفنان الكبير يحيي الفخراني، إلى جانب تقديم 6 عروض مسرحية للفنانة شريهان بالتعاون مع "العدل جروب".

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