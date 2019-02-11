رشيدة جونز تفوز بـ"الجرامي" لأفضل موسيقى لفيلم وثائقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
فازت المغنية الأمريكية، رشيدة جونز، بجائزة "أفضل موسيقى" لفيلم وثائقي عن فيلم "Quincy" والذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للمنتج والموزع الموسيقي العالمي، كوينسي جونز، ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز الجرامي في دورته الـ61 هذا العام.
ويقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز "الجرامي" الموسيقية في دورته الـ61 هذا العام، والذي يعد أحد أهم المحافل العالمية الخاصة بتكريم النجوم الموسيقيين حول العالم، بحضور نخبة من ألمع النجوم والنجمات وصناع الموسيقي.
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