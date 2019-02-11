كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 02:50 صباحاً -

شهدت العاصمة الاسرائيلية تل أبيب، تعليق صور ضخمة للأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله. وبالنظر للمكتوب على الصورة، وجد أنها لافتة إعلانية خاصة بشركة ELA المختصة في إعادة تدوير النفايات. Advertisements وتطالب الشركة عبر اللوحة، المواطنين في إسرائيل بالمشاركة في مشاريع إعادة تدوير القناني البلاستيكية. وكتب على صورة نصر الله “لا أعيد تدوير الزجاجات البلاستيكية”. كما جاء في عبارة أخرى “نصر الله أمضى في المخبأ 12 عاما، فما مبررك لعدم إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية؟”.

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة حسن نصرالله على لافتة ضخمة وسط تل ابيب… فما المكتوب عليها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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