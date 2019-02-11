أبطال «3 أيام في الساحل» يحتفلون بعيد ميلاد مجدي الهواري.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل فريق عمل مسرحية «3 أيام في الساحل»، بعيد ميلاد المخرج المصري مجدي الهواري، الـ 41 وذلك في كواليس المسرحية.

مجدي الهواري، نشر صور الاحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «اشكر الحبايب علي المفاجاة الحلوة وبجد الحب عطاء من عند ربنا الحمد لله علي نعمة الحب شكرًا».

مجدي الهواري، هو مخرج و منتج مصري، ولد في 30 يونيو 1977، ولد في مدينة نجع حمادي بقنا، وتخرج في المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان.وهو طليق الفنانة غادة عادل، وله أبناء هم “محمد، عبدالله، مريم، حمزة، عزالدين”.

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مسرحية «3 أيام في الساحل» من تأليف حاتم حسين، وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا منذ عرضها حتى الآن، وحققت أرقامًا قياسية لم يشهدها المسرح من قبل في الإيرادات.

«3 أيام في الساحل»، يشارك في بطولتها محمد هنيدي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وندا موسى، ومها أبوعوف، ومحمد محمود، ومحسن منصور، وسامية الطرابلسي، بالإضافة إلى بعض الوجوه الشابة، وهي من إخراج مجدي الهواري.

تعرض المسرحية في مصر أولا لمدة شهر كامل على مسرح «موفنبيك» بمدينة السادس من أكتوبر، ثم يتم عرضها في المملكة العربية السعودية، ضمن جولة بعدد من دول الخليج العربي، ثم يسافر بعدها للعرض في الولايات المتحدة الأميركية لمدة حوالي 45 يوما.

من ناحية أخرى، أعلن المخرج مجدي الهواري، عن الاستعداد لعرض مسرحية “الملك لير”، للفنان الكبير يحيى الفخراني، بعد انتهاء عرض مسرحية “3 أيام في الساحل”.