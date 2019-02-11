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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني جدلا واسعا بين جمهورها بصورة نشرتها على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.
الفنانة المصرية ظهرت في الصورة مرتدية مجموعة من المجوهرات الرقيقة، حيث كانت الصورة عبارة عن إعلان ترويجي لإحدى ماركات المجوهرات.
إلا أن أكثر ما لفت الأنظار ظهور دينا مرتدية دبلة من الألماس في يدها اليسرى، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات إن كانت قد احتفلت بزواجها من الفنان عمرو دياب سرا.
وكانت علاقة الحب بين عمرو دياب ودينا الشربيني، انطلقت منذ أكثر من عام وانتشرت لهما العديد من الصور سويًا ولم ينف أي منهما ارتباطه بالآخر.
عمرو دياب، قام بتقديمها في إحدى حفلاته باعتبارها من مواليد برج الحوت وغنى لها أغنيته الشهيرة «برج الحوت»، ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور حول طبيعة علاقتهما.
يذكر أن الفنان المصري عمرو دياب لديه من الأبناء أربعة عبدالله، وكنزي، وجنا من زوجته زينة عاشور إلى جانب نور من زوجته الأولى شيرين رضا.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ بداية علاقتها بعمرو دياب.. دينا الشربيني تظهر بخاتم زواج.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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