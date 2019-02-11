تامر حسني يطرح كليب «ناسيني ليه» في عيد الحب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل الفنان والمطرب المصري تامر حسني، وضع لمساته النهائية لأحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب “ناسيني ليه” المقرر طرحه تزامنا مع عيد الحب.

والأغنية الجديدة من كلمات تامر حسين وألحان تامر على وتوزيع وسام عبد المنعم والكليب من إخراج سعيد الماروق.

Advertisements

ومن جهة أخرى، انتهى نجم الجيل، من تصوير بعض مشاهد من أحداث فيلمه الجديد «كل سنة وأنت طيب» بلبنان، ومن المقرر أن يستكمل باقي المشاهد خلال الأيام القليلة المقبلة بالقاهرة.

ويشارك في بطولة فيلم «كل سنة وأنت طيب»، تامر حسني وخالد الصاوي وزينة ومحمد سلام وآخرين وهو من قصة تامر حسني وسيناريو محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.

وكانت آخر أعمال تامر حسني في السينما فيلم «البدلة» وحقق من خلاله أعلى إيرادات لفيلم سينمائي في تاريخ السينما المصرية وما زال يحصد نجاحه حتى الآن، حيث يعرض في الكثير من السينمات على الرغم من انتهاء الموسم الذي شارك به.