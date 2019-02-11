المغربية “رجاء قصابني” تتعرّض للخطف في مصر!

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تخوض الفنانة رجاء قصابني تجربتها التمثيلية الأولى بمشاركتها في الفيلم المصري المغربي من إنتاج First poly production للمنتجة المغربية اسماء أكريميش، الذي يحمل عنوان “اخناتون في مراكش” ويشارك في بطولته النجم الكوميدي طلعت زكريا، وعدة فنانين بينهم إنتصار ونخبة من الممثلين المغاربة.

يشار إلى أن العمل ذات طابع كوميدي، تم تصويره بين مراكش والقاهرة ويضم نخبة من ألمع نجوم الكوميديا، وتتعرض “رجاء” خلال أحداثه للخطف، لتدور المشاهد في إطار من التشويق والحركة.

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