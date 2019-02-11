شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أماكن جلوس النجوم فى الـGrammy قبل بدء الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من عشاق الموسيقي و الغناء بدء حفل توزيع جوائز " Grammy لعام 2019 و المقامة فى الولايات المتحدة الأمريكية . وكشف القائمون علي الحفل عن بعض صور مقاعد النجوم خلال الحفل و ذلك كنوع من بث الحماس في روح متابعي الحفل ، فمن المقرر أن تجلس النجمة المثيرة للجدل ليدي جاجا بجانب المؤلف مارك رونسون وتجلس بجانبهما النجمة العالمية كاتي بيري ثم يأتي مقعد ريكي مارتن ، في حين تجلس جنيفر لوبيز خلف ليدي جاجا ، بينما ظهر مقعد النجم كوندريك لامار بجانب sza .

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