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شاهد.. أماكن جلوس النجوم فى الـGrammy قبل بدء الحفل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من عشاق الموسيقي و الغناء بدء حفل توزيع جوائز " Grammy  لعام 2019 و المقامة فى الولايات المتحدة الأمريكية .

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وكشف القائمون علي الحفل عن بعض صور مقاعد النجوم خلال الحفل و ذلك كنوع من بث الحماس في روح متابعي الحفل ، فمن المقرر أن تجلس النجمة المثيرة للجدل ليدي جاجا بجانب المؤلف مارك رونسون وتجلس بجانبهما النجمة العالمية كاتي بيري ثم يأتي مقعد ريكي مارتن ، في حين تجلس جنيفر لوبيز خلف ليدي جاجا ، بينما ظهر مقعد النجم كوندريك لامار بجانب sza .

 

 

 

 

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