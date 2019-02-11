شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الفنانة الكوميدية ماري منيب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى محرك البحث الأشهر عالمياً "جوجل" بذكرى ميلاد الفنانة القديرة ماري منيب، والتى يحل اليوم الموافق 11 فبراير الذكرى الـ 114 لميلادها.



الفنانة القديرة ماري منيب



الفنانة ماري منيب

وتغيرت واجهة محرك البحث "جوجل" الرئيسية، بصورة كاريكاتورية للفنانة الراحلة ماري منيب.



جوجل

مولدها

اسمها بالكامل مارى سليم حبيب نصرالله، واسمها الفنى مارى منيب، وهى ممثلة كوميدية مصرية من أصول شامية، حيث ولدت فى بيروت بلبنان يوم 11 فبراير عام 1905.



مارى منيب

مجيئها إلى مصر

قدمت الفنانة مارئ منيب مع أسرتها إلى مصر، حيث سكنت فى حى شبرا بمدينة القاهرة، بدأت موهبتها الفنية في سن صغيرة.

بدايتها الفنية

كانت بداية مارى منيب الفنية، كراقصة فى الملاهى ثم بدأت حياتها الفنية فى ثلاثينيات القرن العشرين على المسرح، انضمت إلى فرقة الريحانى عام 1937 وتوالت أعمالها فى المسرح السينما.



مارى منيب فى شبابها

أشهر أفلامها

اشتركت الفنانة ماري منيب فى العديد من الأفلام السينمائية التى تمثل علامات فى تاريخ السينما المصرية والعربية، ومن أهمها بابا أمين، سي عمر، والمليونيرة الصغيرة، واشتهرت بدور الحماة المتسلطة، وتوفيت يوم 21 يناير عام 1969.