بث مباشر لحفل توزيع جوائز "الجرامي" في دورته الـ61

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب: يقام في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز "الجرامي" الموسيقية في دورته الـ61 هذا العام، والذي يعد أحد أهم المحافل العالمية الخاصة بتكريم نجوم الموسيقى حول العالم، بحضور نخبة من ألمع النجوم والنجمات وصناع الموسيقي. وإليكم بث مباشر لفعاليات الحفل:

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