بالصور- هنا الزاهد تغيب عن العرض الخاص لفيلمها "قصة حب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
غابت الفنانة الشابة هنا الزاهد عن العرض الخاص لفيلمها "قصة حب"، والذي أقيم في سينما الزمالك مساء أمس الأحد.
وشهد العرض حضور المنتج حسين القلا، عمر السعيد، تارا عماد، حازم إيهاب، فراس سعيد، صبحي خليل، المخرج هاني خليفة، حازم سمير، الشاعر تامر حسين، كمال زادة أحد مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي، علا رشدي، الملحن مصطفى جاد وزوجته كارمن سليمان، لتهنئة بطل الفيلم أحمد حاتم، والمخرج عثمان أبو لبن.
"قصة حب" إنتاج وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، علا رشدي، حنان سليمان، وفرح يوسف، إخراج عثمان أبو لبن.
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