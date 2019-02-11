بالصور- نجوم الفن في العرض الخاص لـ"قصة حب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

استقبلت سينما الزمالك، مساء أمس الأحد، العرض الخاص لفيلم "قصة حب" بحضور عدد من نجوم الفن.

وشهد العرض حضور المنتج حسين القلا، حازم إيهاب، فراس سعيد، صبحي خليل، المخرج هاني خليفة، حازم سمير، الشاعر تامر حسين، كارمن سليمان، الملحن مصطفى جاد، علا رشدي، أحمد داوود، كمال زادة أحد مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي، لتهنئة بطل الفيلم أحمد حاتم والذي حرص على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور.

"قصة حب" إنتاج وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، علا رشدي، حنان سليمان، وفرح يوسف، إخراج عثمان أبو لبن.