محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مروان الطيب: نشر موقع "الخليج 365"، الإثنين، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية، بينها أحمد الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، شيرين عبدالوهاب، ماجد المصري، نيقولا معوض، محمد منير، وغيرها من الأخبار التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية:

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| فنانات تعرضن للتحرش وأحدث المنضمين لـ"زلزال" محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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