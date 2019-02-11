راندا البحيري رشيقة وميريام فارس بإطلالة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 من لقطات نجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

دانا حمدان

نشرت الفنانة دانا حمدان، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة.

يسرا

نشرت الفنانة يسرا، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة لها بإطلالة مميزة، نالت إعجاب متابعيها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

أمل رزق

نشرت الفنانة أمل رزق صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها تحمل كلبها. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها أثناء ممارستها الرياضة بإحدى صالات الألعاب الرياضية، وأظهرت الصور رشاقتها، ونالت إعجاب وتفاعل الجمهور.

لامتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة.

دنيا عبد العزيز

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة لها رفقة الفنانة بوسي من كواليس مسلسل "قيد عائلي".

ميريام فارس

نشرت المطربة اللبنانية ميريام فارس، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة. ​