بالفيديو: رقص مريم حسين بفستان جريء بحفل عيد ميلاد ابنتها يشعل الانتقادات

تداول رواد السوشيال ميديا لقطات مصورة بالفيديو من حفل عيد ميلاد ابنة مريم حسين، حيث ظهرت فيها النجمة العراقية وهي ترقص بجرأة بفستانها الذي اعتبره الكثيرون فاضحاً.
ويظن البعض أن مريم حسين كانت ترتدي فستانها الجريء بدون ملابس تحتية حيث كان من قماش الحرير الذي يلتصق بالجسم، كما أن له شقة جانبية تصل لأعلى فخذيها، وجاء بصدر مكشوف وبحمالة واحدة عريضة.
ورقصت مريم حسين أكثر من مرة في الحفل، حيث كانت رقصتها الأولى على أغنية “بدنا نولع الجو”، ثم رقصت من جديد على أنغام أغنيات الشيلة بالإضافة لبعض الأغنيات العراقية.
ووجهت مريم حسين رسالة لابنتها أميرة الفيصل عبر “ستوري انستقرام”، حيث كتبت فيها: “عيد ميلاد سعيد للأميرة الجميلة أميرة.. سأراك يوم الأحد لنحتفل معاً”.
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي انتقد النجمة العراقية بسبب إطلالتها الجريئة، كما أكد الكثيرون أن أجواء الحفل لا تناسب عيد ميلاد طفلة أبداً، وأنه كان من الأفضل لو كان الحفل بزينة طفولية يحضره أصدقاء ابنتها من الصغار لكي تستمتع بشكل فعلي.
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