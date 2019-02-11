نجوم العرب يتنافسون على التصوير مع نجم «قيامة أرطغرل» إنجين التان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختارت إدراة مهرجان ضيافة في دورته الثالثة، النجم التركي إنجين التان لتكريمه كأفضل ممثل دولي لهذا العام.

نجم قيامة أرطغرل خطف الأنظار بمجرد وصوله على السجادة الحمراء للمهرجان الذي اقيم في دبي، حيث حضر بكامل أناقته، مرتديا بدلة كلاسيكية سوداء، كما اشتعلت قاعة الحفل بالتصفيق الحار عند صعود التجم التركي لتسلم درعه التكريمي، وهي الجائزة التي اعرب إنجين عن بالغ سعادته وتقديره لها.

وفي كواليس الحفل، حرص عدد كبير من نجوم ونجمات العالم العربي على التقاط صور تذكارية مع إنجين التان، ومن أبرزهم، النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور، الفنانة السورية هبة نور، الفنان المصري أبو، وغيرهم.

يُذكر أن إنجين سبق وشارك في عدة مسلسلات منها «لغز الماضي»، إلا أن الجماهيرية الحقيقية والشعبية الواسعة التي كوّنها النجم التركي، جاءت بعد بطولته للمسلسل التاريخي الشهير «قيامة أرطغرل» على مدى أربع مواسم.