كيم كارديشيان تلبس جلد الثعبان.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
تثير النجمة والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، الجميع بما ترتديه، حيث لا تفوت حدث إلا وتلفت الأنظار إليها كما فعلت أثناء حضورها البرنامج الأمريكى جيمى فالونو.
ووفقا لما جاء في موقع cosmopolitan، فان النجمة العالمية البالغة من العمر 37 عاما، ارتدت فستان ضيق على شكل جلد الثعبان للظهور فى برنامج الليلة مع جيمي فالون في نيويورك.
وعندما كانت كيم في طريقها إلى الاستوديو التقطت لها مجموعة من الصور ابرزت مدى ضيق الفستان بشكل جعل الجمهور يتساءل عن كيفية ارتدائها له.
والمثير للجدل أن فستان كيم كاردشيان من جلد الثعبان الخالص وهو ما يعنى أن الخامة قاسية مع الضيق ربما تتسبب فى ضرر لبشرتها أو ربما يترك بعض الالتواءات وعلى الرغم من كل ذلك تمكنت كيم من المشى والجلوس في الفستان بثقة دون أن يتمزق.
وعلى جانب أخر، استطاعت النجمة العالمية كيم كاردشيان، وأخواتها كورتني، وكلوي كاردشيان، كسب مبلغ تخطى الـ 10 مليون دولار، وذلك في القضية التي رفعها بنات كاردشيان، على شركة التّسويق Hillair Capital Management في عام 2016، بسبب فشلها في تسويق خطّ مكياج الفتيات Kardashian Beauty.
وكان يتوجّب على الشركة دفع مبلغ 7.4 مليون دولار للفتيات، تعوضيًا عن فشلها في الالتزام ببنود العقد المُبرم بين الطّرفين، إلى جانب 3.2 مليون دولار فوائد، وذلك وفقا لموقع “TMZ”، الذي حصل على أوراق القضية.
وطالبتْ الفتيات في البداية، بتعويضٍ وصلتْ قيمته إلى 200 مليون دولار، بحجّة أنّ الشركة أضاعتْ عليهنّ فُرص ضخمة في سوق التّجميل، ولكن هذا القرار، جاء بعد صِراعٍ طويل، بين فتيات كاردشيان، وشركة هيلير.
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