ممثل بوليود رابهاكار ريد يتبرع بجزء كبير من ثروته للفن

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

في أيامنا هذه، قد نرى شخصًا يتبرع بالمال كمساعدات مالية أو بمجهوداته أو حتى بأجره، لكننا لم نسمع عن أحد الكرماء مثلاً قد تبرع بالأراضي، بالطبع، كان هذا يحدث في عصور سابقة.

لكن أحد نجوم الفن التيلوجو المشهورين، قد الأعراف السائدة، وقام بالتبرع بـ 10 أفدنة من الأراضي من أجل تنمية صناعة السينما في توليوود Tollywood، وبناء أضخم مجمع استديوهات في أغلى منطقة، حيث أصبحت “كعكة ساخنة” للأعمال التجارية والعقارية.

كانت تكلفة الأرض التي تبرع بها الممثل برابهاكار ريدي M Prabhakar Reddy قد قدرت في الوقت الحالي بأكثر من 600 مليون روبية، حيث تقع قطعة الأرض بالقرب من قلب مدينة جاتشيبولي Gachibowli وهي ضاحية من ضواحي حيدر أباد، تيلانجانا، تقع في مقاطعة سيرينجامبالي

الممثل م. برابهاكار ريدي، الذي عمل طبيبًا في مستشفى Suryapet، كان قد بدأ مسيرته المهنية كطبيب نفسي في فيلم Chivaraku Migeledhi عام 1960.

وبصرف النظر عن التمثيل، فهو أيضا كاتب، كتب حوارات لحوالي 21 فيلم، وتضمن بعض أعماله مثل Pandanti Kapuram، وGrihapravesam، وGandhi Puttina Desam، وKarthika Deepam.