بريانكا شوبرا تكشف عن تمثالها الشمعي بـ«مدام توسو» نيويورك

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

النجمة بريانكا شوبرا، التي جعلت كل الهنود فخورين بعد أن أصبحت رمز عالمي عقب عرض مسلسلها الأمريكي الأكثر شهرة Quantico، أطلقت تمثالها الشمعي بمُتحف مدام توسو في مدينة نيويورك، الخميس (7 فبراير).

بريانكا شاركت متابعيها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram الصور للإعلان عن تمثالها، حيث نشرت صورتين وهي تقف إلى جانب التمثال.

متحف مدام توسو للشمع، وهو أحد المعالم السياحية الرئيسية، هو بالتأكيد واحد من أكثر الأماكن المرغوبة للتكريم، وعلى مر السنين، تم إحياء الكثير من النجوم في المتحف الشهير في فروعه في جميع أنحاء العالم.

وذكرت تقارير أن “بي سي” سوف تحصل على 6 تماثيل شمعية في متحف مدام توسو. الآن، ويجري حالياً صنع تمثال شمعي في متحف مدام توسو في لندن، وتتوالى بعد ذلك في سيدني والدول الآسيوية مثل بانكوك وسنغافورة.

على الصعيد المهني، ستستأنف بريانكا قريباً تصوير فيلم The Sky Is Pink من إخراج شونالي بوس Shonali Bose، والذي يضم أيضاً فرحان اختار Farhan Akhtar وزايرا وسيم Zaira Wasim في أدوار بارزة.

ويدور الفيلم، الذي سيمثل عودة بريانكا إلى أحضان بوليوود بعد ثلاث سنوات، حول السيرة الذاتية لعائشة تشودري، التي أصبحت متحدثة تحفيزية بعد أن أصابتها بالتليف الرئوي.