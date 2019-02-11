مايا شيحة تنضم لحملة محاربة ختان الإناث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت مايا شيحة، شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة، على المشاركة في حملة لمحاربة ختان الإناث، وذلك في منشورعبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

ما شيحة، قالت في تدوينتها: «ختان الإناث أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو الخَفْض مصطلحات لها اختلاف بحسب السياق اللغوي المستخدم.

وأضافت: «أما مصطلح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية فهو المعتمد من قبل مُنظمة الصحَّة العالميَّة وتُعرفه بأنه “أي عملية تتضمن إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الأنثوية دون وجود سبب طبي لذلك” يمارس تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية باعتباره أحد الطقوس الثقافية أو الدينية في أكثر من 27 دولة في أفريقيا ويوجد بأعداد أقل في آسيا وبقية مناطق الشرق الأوسط ».

وتابعت: «قدَّرت مُنظمة اليونيسف أعداد الإناث المختونات في سنة 2016 بِحوالي 200 مليون يعشن في الدُول سالِفة الذكر، إلى جانب بضعة مناطق ومُجتمعاتٍ أُخرى حول العالم».

كر أن مايا شيحة، اعتزلت التمثيل بعد مشاركتها في فيلم واحد فقط وهو «أسرار البنات»، وقررت الإتجاه لتصميم الأزياء، كما أنها كانت ترتدي الحجاب لسنوات ثم خلعته منذ فترة.