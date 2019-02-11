تشابه ملامح زوج يسرا مع هذا الفنان يحدث أزمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية يسرا، في حفل ختام مهرجان «جمعية الفيلم»، والذي شهد تكريم عدد من الفنانين والفنانات.

يسرا، قالت في كلمتها بعد التكريم: «الناس بتجري في الشارع ورا جوزي فاكرينه محمود حميدة، وذلك بسبب التشابة الكبير بينهما، خاصة بعد فيلم حرب الفراولة».

وأكدت يسرا أن محمود حميدة ممثل عبقري، يعطي فرصاً للكثيرين، وينتج لأنه يعشق السينما، فهو فنان حتى النخاع.

وتسلمت يسرا، جائزة الفنان ماجد الكدواني، بدلاً منه في فعاليات مهرجان «جمعية الفيلم» في دورته الـ45، وذلك لانشغال الأخير بتصوير عمل فني منعه من حضور مراسم التتويج بجائزة أحسن ممثل بالمهرجان الذي حضره كوكبة من النجوم، أبرزهم يحيى الفخراني ويسرا وليلى علوي ومحمود حميدة والمخرج أحمد فوزي والإعلامية بوسي شلبي.

يذكر أن يسرا، تزوجت من خالد سليم، نجل رئيس النادي الأهلي السابق صالح سليم، وشقيق الفنان هشام سليم، سرًا ولم تكشف عن الزواج إلا في عام 2002، و كشفت يسرا حقيقة علاقتهما في مطار القاهرة عندما منعت من دخول صالة كبار الزوار خلال استقبال جثمان الراحل صالح سليم، وقالت لمن منعوها إنها زوجة خالد ابنه.

وخالد سليم، هو الزوج الثاني ليسرا، بعد زوجها الأول رجل الأعمال الفلسطيني فادي الصفدي، ولم يستمر الزواج بينهما طويلا.