محمود العسيلي يحقق أمنية عروس ليلة زفافها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حقق الفنان المصري محمود العسيلي، أمنية عروس تدعى إسراء ليلة زفافها وذلك بعدما تلقى رسالة منها تتمنى فيها أن يحضر حفل زفافها.

محمود العسيلي، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «إسراء .. أنا قريت كلامك وفضيت نفسي عشان أقدر اجيلك .. وإن شاء الله الفرح هيكون تحفة.. اشوفك يوم 12 إن شاء الله .. بس اعمليلي طبق حلو كدا من البوفية».

وأعاد العسيلي، نشر رسالتها مع منشوره والتي جاء فيها: «نفسي العسيلي يغني في فرحي بحب العسيلي جدًا وللأسف الظروف على قدنا نفسي البوستر يكبر ويوصل للعسيلي ويكون فاضي ويحضر الفرح مفيش حاجة بعيد عن ربنا».

جمهور محمود العسيلي، تفاعل مع التدوينة بشكل كبير خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يحقق فيها العسيلي، أمنية محبيه.

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلى، كان كليب «وجع الهوى»، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير.

كما بدأ في تسجيل أغنية جديدة يتعاون من خلالها مع الشاعر أمير طعمية، ومن ألحانه، ومن المقرر أن يطرحها خلال الفترة المقبلة.