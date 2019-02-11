منى زكي في زيارة خاصة لمستشفى «بهية».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قامت الفنانة المصرية منى زكي، بزيارة لمستشفى «بهية» للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتقت خلالها بعدد من إداريين المستشفى.

منى زكي، استمعت خلال الزيارة لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدم من المستشفى للمرضى وكذلك طرق العلاج التي تتبع، كما التقطت بعدد من المتطوعين في المؤسسة.

وحرصت منى زكي، على التقاط صور تذكارية مع كل المحاربات داخل المستشفى، واستمعت إلى قصص كفاحهن وقدرتهن على التغلب على المرض، ولم تتمالك دموعها عند سماعها لقصة إحدى المتعافيات ورحلة علاجها، كما تعرفت النجمة على أخر الإنجازات بالمستشفى من المعامل والغرف والأجهزة الحديثة.

ووجهت منى زكي كلمة قالت فيها: “عيد الأم على الأبواب، وأدعو إلى تخصيص جزء من هدايا عيد الأم إلى بهية ومحارباتها كى يعدن إلى أسرهن أكثر قوة”.

وكانت منى زكي، قد شاركت مؤخرًا في الحفل الخيري الذي أقامته مؤسسة “صوتنا” بالتعاون مع مجلة “هاربر بازار”، بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، بصفتها سفيرة اليونيسيف في الشرق الأوسط، وذلك لجمع مليون دولار، لتلعيم 5000 طفل سوري وشارك فيها عدد من النجوم.

ودعت منى زكي، الجميع للتبرع، بقولها: “إنّ رعايتك وتبرعك سيساعدان الأطفال على تحويل أحلامهم إلى حقيقة”، ثم توجهت بالشكر لكل الجهات التي دعمت مبادرتها بتبرعات وصفتها بالسخية.

من ناحية أخرى تشارك منى زكي في بطولة فيلم «The Crew»، مع كل من الفنانة يسرا، وأحمد حلمي، وشريف منير، بالإضافة إلى صناع السينما جابي خوري، ووحيد حامد، ومدحت العدل، وتامر حبيب، وشريف عرفة، وهادي الباجوري، وهشام نزيه، إخراج إسلام رسمي، وإنتاج سينما فاكتوري.