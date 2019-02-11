نبيلة عبيد: لم أجد مؤخرا عمل فني يليق بتاريخي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، سر غيابها عن الساحة الفنية، وعدم تقديمها أي اعمال فنية خلال السنوات الأخيرة.

وقالت نبيلة عبيد، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «أسعى دوماً للحفاظ على ما قدمته خلال مسيرتي الفنية ولذلك لا أقبل بأي عمل يعرض عليّ إلا إذا وجدته يناسب تاريخي ويضيف لي».

وأضافت: «حافظت على استمراريتي في السينما المصرية من خلال الأفلام الجيدة التي قدمتها خلال مشواري الفني، وكل ما عرض عليّ في الفترة الماضية لم يكن على نفس المستوى الذي قدمته من قبل، ولذلك اختار الغياب».

وكان آخر عمل شاركت به نبيلة عبيد، كان عام 2015 عندما حلت ضيفة شرف مع النجمة دنيا سمير غانم في إحدى حلقات مسلسل «لهفة» وظهرت وقتها بشخصيتها الحقيقية.

كما شاركت في مسلسل «كيد النسا»، والذي عرض في رمضان 2011 وشاركها البطولة فيه فيفي عبده، وسمية الخشاب، وأحمد بدير، وأحمد خليلي، وميمي جمال، وأحمد صفوت، وأحمد سلامة، ودعاء رجب، وغيرهم.

وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم «الآخر»، تم إنتاجه عام 1999، ومن بطولة محمود حميدة، حنان ترك، هاني سلامة، عزت أبو عوف، لبلبة، حسن عبدالحميد وماهر عصام.

ومن أهم أعمالها: «الراقصة والسياسى، واغتيال مدرسة، والعذراء والشعر الأبيض، وأرجوك أعطنى هذا الدواء، والراقصة والطبال، وقضية سميحة بدران، والمرأة والساطور، ورابعة العدوية»، وغيرها.