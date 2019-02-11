أروى جودة تواصل تصوير «صانع الأحلام» في لبنان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة المصرية أروى جودة حاليا، تصوير مسلسل “صانع الأحلام” في لبنان، وهو العمل الذي تقوم ببطولته، وبدأت “أروى” التصوير منذ عدة أيام تمهيدا لعرضه في رمضان القادم 2019.

المسلسل يضم فنانين من مختلف الجنسيات، وعلى رأسهم مكسيم خليل، مي سليم، طوني عيسى، جيسي عبدو، جهاد سعد، إيلي متري، وعدد آخر من الفنانين جاري الاتفاق معهم، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ويناقش أكثر من قضية.

وعلى جانب أخر، كشفت الفنانة المصرية أروى جودة، صلة القرابة التي تجمعها بالفنانة صفاء أبو السعود، للمرة الأولى، وقالت خلال لقائها في برنامج «حفلة 11»، والمذاع عبر فضائية on e: «إن الفنانة صفاء أبو السعود هي الأخت التوأم لوالدتها».

وكشفت أروى الفارق بين والدتها وخالتها صفاء، قائلة: «إنهما عكس بعض تمامًا فالأخيرة عيونها عسلي وبيضاء، وصبوره، ووالدتها سمراء، وشعرها ناعم، وعيونها سمراء، ولكن الاتنين حنين جدًا».