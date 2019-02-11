شكرا لقرائتكم خبر عن كريم سرور يشارك فى مسلسل "قمر هادى" مع النجم هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان الشاب كريم سرور فى مسلسل "قمر هادى"، الذى يقوم ببطولته النجم هانى سلامة، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، ويجسد كريم شخصية محورية جديدة ضمن أحداث العمل، الذى يكتبه إسلام حافظ ومن إخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة سينرجى.

يشار إلى أن كريم سور شارك فى الجزء الأول من مسلسل "كلبش" بطولة النجم أمير كرارة، والذى عرض رمضان قبل الماضى وشارك من خلاله العديد من النجوم، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى .

مسلسل "قمر هادى" يجمع هانى سلامة ورؤوف عبد العزيز للمرة الثالثة على التوالى فى الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلى "طاقة نور" وفوق السحاب"، ويشارك فى "قمر هادى" كل من داليا مصطفى، ويسرا اللوزى، حمزة العايلى، هادى الجيار، محسن محيى الدين، آية سماحة، وأخرون، إنتاج سينرجى.