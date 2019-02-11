شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والجزائر والأردن تحصد جوائز مهرجان أيام القاهرة للمنودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت مصر والجزائر والأردن جوائز الدورة الثانية لمهرجان أيام قرطاج للمنودراما، حيث فازت الفنانة الأردنية أسماء مصطفى عن عرض "أدرينالين" بجائزة أفضل إخراج، ونالت الفنانة الجزائرية تونس آيات جائزة أفضل عرض، بينما فازت مصر بجوائز التمثيل، حيث نالت الفنانة سما إبراهيم جائزة التمثيل عن عرض "أنا كارمن"، مناصفة مع وائل زكى عن مسرحية "لقطة من عمرى".

مهرجان أيام القاهرة للمنودراما تشكلت لجنة تحكيمه برئاسة الدكتور سامح مهران وعضوية الناقد محمد الروبى والفنان باسم قهار، وشارك فى دورته الثانية مسرحيات "أنا كارمن"، "دنيا"، "أدرينالين"، "لقطة من عمرى"، "زيارة ذات مساء"، "ساكتة"، "قضبان ذهبية"، "الكابوس"، تمثل دول مصر والإمارات والسعودية واليمن والأردن والجزائر وفرنسا، وليبيا.

كما حظى المهرجان بإقامة ثلاثة ورش مسرحية فى مجالات الإضاءة والكتابة، والكيروجراف، والتى درب بها مصمم الإضاءة أبو بكر الشريف، الكيروجراف مناضل عنتر، الكاتب محمود جمال.