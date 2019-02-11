شكرا لقرائتكم خبر عن "الحنية طب فين هى".. اسمع أغنية "ليالينا" للفنانة وردة بصوت خالد سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان خالد سليم عاوده الحنين إلى الطرب الأصيل، عندما قرر أن يغنى للفنانة الجزائرية وردة، ومن ألحان الموسيقار بليغ حمدى.



خالد سليم يغنى على العود

خالد سليم، ظهر فى مقطع فيديو شاركه عبر حسابه على موقع "انستجرام"، حيث ظهر جالساً فى منزله ممسكاً بعوده، مؤدياً مقطع من أغنية "ليالينا" للفنانة وردة.

وعلق خالد سليم على مقطع الفيديو قائلاً: " الله يا بليغ .. الله يا وردة .. الله سيد مرسي .. من فيلم اه يا ليل يا زمن".



الفنان خالد سليم

وتلقى خالد سيلاً من التعليقات من قبل متابعيه على "انستجرام"، الذين تغزلوا فى جمال صوته ورقة أحاسيسه ومشاعره، مطالبينه بإعادة تقديم أغانى مطربى الزمن الجميل بصوته.