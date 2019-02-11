شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر مشاهير هوليود تبرعا بالأموال فى الأعمال الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من مشاهير هوليوود الذين لا نعرف أنهم يحبون الخير ويلجأون دائماً للتبرعات بالأموال الطائلة للجمعيات التى تحتاج لرعاية مثل دور الأيتام أو جمعيات حقوق الإنسان وغيرها، لذلك تعرف على هؤلاء الجنود المجهولة والذين عرف عنهم الخير والتصدق مؤخراً وتعرف على أعمالهم الخيرية.



نيكى ميناج

1.نيكى ميناج:

المطربة العالمية نيكى ميناج تتبرع بوقتها ومجهودها وأموالها لصالح قرية صغيرة فى الهند، لم يكن الأمر معروف بالنسبة للجميع حتى عام 2017 عندما طلبت من معجبيها التبرع لصالح إحدى الجامعات بالقرية، بالإضافة إلى أنها أعلنت عن افتتاح جمعية للفقراء تتوافر فيها التعليم المجانى والماء النظيف بجانب وجود مركز للتكنولوجيا بالقرية.



تايلور سويفت

2. تايلور سويفت:

تايلور سويفت هى كاتبة ومغنية شهيرة بعالم هوليوود واختارت أن تكون من أكثر الشخصيات الخيرة التى تدافع عن حقوق الأطفال الذين يتعرضون إلى الإغتصاب والتحرش حول العالم، وهى واحدة من أعضاء العديد من الجمعيات الخيرية الشهيرة فى العالم، وحصلت على لقب أكثر فنانة خيرة فى عالم هوليوود حيث إنها لا تبخل بالملايين للتبرع لصالح تلك الجهات وهذا كما ذكرته مجلة Today.



ميل جيبسون

3.ميل جيبسون:

النجم العالمى ميل جيبسوت يتبرع بالملايين لصالح المستشفيات التى تضم حالات طوارئ خطيرة للأطفال وذلك خاصة بمنطقة ماليبو بالولايات المتجدة الأمريكية، حيث تبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لتلك المستشفيات، هذا غير إنه عضو من أعضاء جمعيات الرعاية بالأطفال وتبرع لثلاث جمعيات بمبلغ 7ملايين دولار.