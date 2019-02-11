طارق العريان ينشر البوستر الرسمي لفيلم "ولاد رزق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشر المخرج طارق العريان البوستر الرسمي للجزء الثاني من فيلمه "ولاد رزق"، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وذلك ترويجًا واستعدادًا لطرحه تجاريًا في موسم الصيف المقبل.

الفيلم الجديد الذي حمل البوستر الخاص به عنوان "ولاد رزق: عودة أسود الأرض"، يضم نخبة من نجوم السينما المصرية، ومعظمهم من أبطال الجزء الأول (عام 2015)؛ أحمد عز، أحمد داود، عمرو يوسف، كريم قاسم، ندي موسي، نسرين أمين، محمد ممدوح، وسيد رجب. وهو عمل من تأليف صلاح الجهيني.

تدور أحداث الجزء الثاني استكمالاً لأحداث الجزء الأول من الفيلم الذي تناول قصة أشقاء ثلاثة يسيرون في طريق الجريمة متناسين عهدًا قديمًا بينهم على تركها يومًا، وسط عديد من أحداث الأكشن والتشويق.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الموعد النهائي لللطرح التجاري للفيلم، الذي يُمثل التعاون الثالث بين طارق العريان والنجم أحمد عز، بعد نجاح تجربتهما "ولاد رزق" عام 2015، وفيلم "الخلية" الذي عُرض في موسم عيد الأضحى من العام الماضي. ​

