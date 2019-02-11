«نشوة الحب» على المسرح الكبير

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فى إطار سلسلة حلقات «التقاء العالم» التى يقدمها أوركسترا القاهرة السيمفونى يقام تحت «نشوة الحب» حفل بقيادة المايسترو الإيطالى وعازف الساكسفون فيديريكو مونديليتشى، وذلك فى الثامنة مساء اليوم على المسرح الكبير بالأوبرا.
يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات العالمية الحديثة فى القالب الكلاسيكى منها متتابعة لاسترادا للأوركسترا الإيطالى نينو روتا، أربع أغان فرنسية للساكسفون والاوركسترالـ ماسيمو مورجانتى، متتابعة هينلينيك لـ بيدرو إتورالدو من توزيع روبرتو جراناتا، وداعا نونينو – إسكوالو للارجنتينى آستور بياتسولا.
يشار إلى أن أوركسترا القاهرة السيمفونى استحدث هذا الموسم 2018–2019 سلاسل حفلات متنوعة تلقى الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية لإثراء ريبرتواره وتقديمها
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