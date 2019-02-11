«نشوة الحب» على المسرح الكبير

خاص الوفد

فى إطار سلسلة حلقات «التقاء العالم» التى يقدمها أوركسترا القاهرة السيمفونى يقام تحت «نشوة الحب» حفل بقيادة المايسترو الإيطالى وعازف الساكسفون فيديريكو مونديليتشى، وذلك فى الثامنة مساء اليوم على المسرح الكبير بالأوبرا.

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات العالمية الحديثة فى القالب الكلاسيكى منها متتابعة لاسترادا للأوركسترا الإيطالى نينو روتا، أربع أغان فرنسية للساكسفون والاوركسترا

لـ ماسيمو مورجانتى، متتابعة هينلينيك لـ بيدرو إتورالدو من توزيع روبرتو جراناتا، وداعا نونينو – إسكوالو للارجنتينى آستور بياتسولا.

يشار إلى أن أوركسترا القاهرة السيمفونى استحدث هذا الموسم 2018–2019 سلاسل حفلات متنوعة تلقى الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية لإثراء ريبرتواره وتقديمها

للجمهور المصرى من محبى المؤلفات الغربية، أما الإيطالى فيدريكو مونديليتشى يعد أحد أهم عازفى الساكسفون خلال العقدين الأخيرين، درس العزف، الغناء، التأليف والقيادة فى كونسرفتوار روسينى بإيطاليا وكونسرفتوار بوردو بفرنسا، مثل بلاده فى الكثير من المناسبات والمحافل الدولية الهامة خلال جولاته الفنية فى مختلف دول العالم منها ألمانيا، اليابان، الولايات المتحدة، إسبانيا، روسيا، فنلندا ونيوزيلاندا، كما شارك بالعزف مع أعرق فرق الاوركسترا منها سان بترسبورج الفيلهارمونى وبى بى سى الفيلهارمونى.