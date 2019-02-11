الإذاعة تحتفل باليوم العالمى للراديو

خاص الوفد

تحتفل الإذاعة المصرية بعد غد الأربعاء 13 فبراير باليوم العالمى للراديو، وصرحت نادية مبروك رئيس الإذاعة بأن الإذاعة ستشارك بمجموعة من البرامج فى المسابقة الخاصة بهذه المناسبة وأعدت مختلف الشبكات مجموعة من البرامج

الخاصة بهذه المناسبة منها برامج «فى بيتنا راديو، هنا القاهرة، أنا والنجوم، 120 دقيقة كورة، بنك الحب، أنا فى انتظارك» وتشارك إذاعة صوت العربفى بث مشترك مع هيئة اليونسكو. تتضمن إلقاء الضوء على رواد الإذاعة المصرية والعربية ودور الإذاعة فى تعزيز قيم التسامح والسلام.

يأتى هذا الاحتفال لتعظيم دور الإذاعة المصرية الذى يمر على إنشائها هذا العام 85 عاماً، كإحدى أهم الإذاعات الرائدة فى المنطقة والعالم أجمع.