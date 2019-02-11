اليوم.. «عيش حياتك» لسامح حسين فى قاعات العرض

كتبت - دينا دياب

يطرح الفنان سامح حسين غداً فيلمه «عيش حياتك» فى قاعات العرض المصرية احتفالا بعيد الحب، ومن المقرر أن يحضر فى دور العرض فريق عمل الفيلم كدعاية له، وسيبدأون من سينمات كايرو فيستفال بالتجمع الخامس بحضور الفنان سامح حسين وأبطال العمل ساندى وإدوارد ومحمد نور والمخرج تامر بسيونى، ومن إنتاج سامر المحضر والمنتج الفنى محمد ناصف ومدير الإنتاج محمد حسن.

تدور أحداث فيلم «عيش حياتك» فى إطار رومانسى كوميدى لايت، حول شخص يجسده سامح حسين

وهو يمر بأزمة كبيرة فى حياته، فهو كان ناجحا فى الماضى على المستوى الشخصى والعملى ويعيبه أنه روتينى ويخاف من التجديد وتطورات الحياة مما يؤدى لتدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التى ترتبط بعده بشخص آخر يعمل فى نفس مجال سامح حسين ولكنه ناجح عمليا.

الفيلم ينتمى لتصنيف «جمهور عام»، من إنتاج شركة رويال صن للإنتاج والتوزيع السينمائى، «عيش حياتك» التجربة

السينمائية الأولى لشركة رويال صن داخل جمهورية مصر العربية فى إطار الاستثمار المصرى السعودى.

وقد استغرق تصوير الفيلم ما يقرب من ٦ أشهر، ويحتوى الفيلم على أغنيتين من أداء المطربة ساندى، إحدى الأغانى مهداة لعيد الحب.

الجدير بالذكر أن الفيلم تم تصويره فى عدة أماكن بين القاهرة والجيزة وسيوة والأقصر ودهب وأسوان، وقد حرصت أسرة الفيلم على إبراز المناطق السياحية الهامة بمصر.

وعلى جانب آخر أطلقت بطلة العمل ساندى مسابقة لحضور عرض الفيلم، وهى عبارة عن التقاط صورة جماعية بطريقة «السيلفى» لمجموعة من الأصدقاء، وسيتم اختيار الأكثر عدداً فى صورة واحدة، وسيحضر العرض الخاص للفيلم اليوم.