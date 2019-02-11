مكرمو الكاثوليكى يقدمون لمسة وفاء لجميل راتب

تحول افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى للمسة وفاء للفنان الراحل جميل راتب، حيث أهدى معظم المكرمين فى الدورة الـ67 للمهرجان تكريمهم لروح الفنان الذى رحل عن عالمنا العام الماضى، «الوفد» التقت الفنانين على هامش الافتتاح وقالوا..

الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان، قال إن الدورة مهداة للفنان الراحل جميل راتب تقديرا لدوره الرائد فى الفن مصريا وعالمياً ولذلك أهديناه هذه الدورة واخترنا أن تكون حاملة لاسمه وإبداعه.

المشاعر الإنسانية كانت عنوان الترحيب بالفنان القدير فاروق الفيشاوى، وبمجرد تسلمه درع الريادة السينمائية اشتعلت القاعة، وقال الفيشاوى: الحمد لله هذه الحفاوة والحب الذى أجده فى عيون وقلوب جمهورى وأصدقائى هو ما يقوينى ويجعلنى قادراً على مواجهة المرض، وأضاف: رغم أن تكريمى من المهرجان هو الخامس فى مشوارى الفنى، فقد تلقيت تكريمات بـ٣ جوائز عن أعمالى وتكريمات عن مشوارى الفنى إلا أن هذا التكريم أعتبره لافتة إنسانية جميلة ومحبة، وأضاف: أجمل ما فى الدورة أنها تحمل اسم الفنان القدير جميل راتب الذى نفتقد حضوره، وتمنى أن يلتقى مع جمهوره مرة أخرى وهو قاهر للمرض.

وحضرت الفنانة إلهام شاهين لدعمه، وأهداه الفنان إيمان البحر درويش أغنية خاصة من مسلسل «أهل الهوى» الذى تشاركا فيه بشخصيات سيد درويش وبيرم التونسى.

الفنان هشام سليم كان من بين المكرمين وقال إن المركز الكاثوليكى هو الوحيد الذى كرمه عن مشواره الفنى، رغم وجوده فى الفن منذ سنوات طويلة، وقال إن الفن هو القوة الناعمة التى تتجمع بها الشعوب، ووجود مهرجانات تحترم الفن المحترم فهذا صك أمان فى الحياة.

وغنى هشام مع إيمان البحر درويش أغنية «أبو الريش إن شاء الله تعيش» التى جمعتهما معاً فى فيلم «تزوير فى أوراق رسمية» منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وبكى المؤلف الكبير كرم النجار صديق عمره الفنان الراحل جميل راتب، ولم يتمالك مشاعره

على خشبة المسرح وأهداه التكريم وقال: جميل راتب صديق جميل وفنان أثرى الفن المصرى والعالمى بأهم وأجمل الأعمال، واليوم نفتقده كثيرا ونفتقد وجوده، وقال النجار إن المركز يتميز بأنه يقدم لمسات وفاء دائما للفنانين وهذه هى المحبة التى ينادى بها دائما.

بينما بكت الفنانة إيمان سركسيان وقالت: جمعنى بالفنان الراحل أول أعمالى فيلم «الصعود إلى الهاوية»، وكان نقطة انطلاقة حقيقية لى فى مشوارى الفنى ودائما كان داعما لى كصديق وأخ وأفتقده كثيرا وسعيدة أن أتلقى جائزة باسمه اليوم.

وشهد المهرجان لأول مرة تكريم الموسيقار المبدع مودى الإمام الذى عبر عن سعادته الشديدة، وقال إن هذا التكريم من المركز الكاثوليكى مختلف لأنه يراعى الموهبة، وينظر للإنسان وموهبته بصرف النظر عن سنة لذلك أنا أتشرف بهذا التكريم، وجميعا كنا شباب وكانت لنا تجارب وكنا نحتاج من يدعمنا، وعن عودته بقوة قال: الفنانة إسعاد يونس هى من شجعته على الظهور، مشيرا إلى أن الموسيقى التصويرية التى قدمها على مدار مشواره أجبرته على الابتعاد عن وسائل الإعلام والتركيز بشكل كبير فى العمل.

الفنان أحمد بدير أهدى تكريمه بجائزة الإبداع والتميز الفنى لزوجته التى ساندته طوال مشواره الفنى، وقال: هذا التكريم أعتبره الأقرب لقلبى لذلك فلأول مرة أعلن عن أسرتى فيه، وأهديهم الجائزة، وأضاف أن الفن والإبداع يحتاجان دائما من يقف بجوارهما ويؤكد على قوتهما، والمهرجانات التى تدعم الفن المحترم هى التى تدفع الفنان دائما أن يجود فى عمله ويختار الصح.

أما رائدة فن الرسوم المتحركة الفنانة شويكار خليفة فقالت: أنا سعيدة أن الكارتون أخيرا

أصبح له أب وأم شرعيان لأننا دوما كنا نعانى التجاهل ولكن بفضل الكثيرين أهمهم حسن حامد الذى ساعدنا جميعا على الانتشار حتى نظهر فى النهاية بهذا الشكل، وحصلنا على ٤٥ جائزة عن أفلام الكارتون المعروضة فى التليفزيون المصرى، وأضافت: رغم تكريمى من وزارة الثقافة إلا أن تكريم المركز الكاثوليكى له إحساس مختلف، لأنه المهرجان الوحيد الذى يحترم فن الكارتون فى مصر.

وقال الإعلامى حمدى رزق الذى تم تكريمه بجائزة التميز الإعلامي، وشارك فى حملات طبية كان لها دور إنسانى كبير، قال: لأول مرة يتم تكريمى فى مركز معنى بالمحبة مهتم بالشأن السينمائى، وقال إن السينما هى حب الإبداع وحب الحياة، ولذلك فتكريمى ملىء بالمحبة.

الفنانة رجاء الجداوى قالت: أنا سعيدة بلمسات الوفاء المقدمة من الفنانين، لأنه يؤكد أن الفنانين الذين عملوا لحساب مصر، ووضعوا أمام أعينهم اسم مصر، فهم دائما فخورون بجوائز الشرف المصرية، وأضافت: أعتبر تكريم الكاثوليكى باسم جميل راتب لمسة وفاء من مصر، وأضافت: مهما تأخر التكريم لكنه سيأتى لأن مصر لا تنسى أولادها ووفية للأوفياء لها، فتحيا مصر بمسلميها ومسيحيها.

الفنانة رغدة قالت: إن اختيارات المركز الكاثوليكى تتم دون حسابات، لذلك نحن نعتبره أهم المهرجان المصرية، وقالت: تم تكريمى منذ 27 عاما فى نفس المركز وكنت وقتها حامل، وهذا العام اعتبر نفسى محملة بالشكر لدور المركز فى دعمى ودعم كل الفنانين سواء المتخصصين أو المبتدئين والموهوبين ما يؤكد أن المهرجان يحمل رسالة دائمة لمصر.

بينما أكد الفنان عمرو يوسف: أنتظر فى كل عام تكريماً من المركز الكاثوليكى عن عملى التليفزيونى فى رمضان، وعندما لا يتم تكريمى أعرف أننى أسأت اختيار السيناريو، لذلك فهذا التكريم يمثل لى تقييماً للعام.

الفنانة الشابة مى الغيطى قالت إن هذه الجائزة هى أهم الجوائز التى حصلت عليها فى حياتها واعتبرت تكريمها بجانب نجوم كبار تقف معهم على نفس خشبة المسرح بمثابة دعم لمشوارها الذى تتمنى أن تحقق نجاحا كبيرا فيه.

وعلق سفير الفاتيكان أنه سعيد باهتمام المركز بالفنون الراقية وأنه لا يقيم على أساس الدين والعقيدة لذلك يعتمده المثقفون كمكانة كبيرة وسط الفنون، وشكر الأب بطرس دانيال من أجل نجاح المهرجان الذى تستمر فعالياته حتى الجمعة القادم ويعرض 5 أفلام.

وعلى جانب آخر يعرض المهرجان اليوم فيلم «يوم الدين».