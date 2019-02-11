بالفيديو.. خالد سليم يغني لـ وردة الجزائرية باحتراف

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نشر الفنان خالد سليم، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، مقطع فيديو وهو يغني لـ وردة الجزائرية بطريقة احترافية.
يذكر أن يحيي الفنان خالد سليم،وفرقته الموسيقية، حفلا غنائيا، مساء يوم السبت الموافق 16 فبراير الجاري،على مسرح سيد درويش "دار أوبرا الإسكندرية".
ويقدم سليم خلال الحفل باقة من أغنياته الخاصة التي تجد تفاعلا كبيرا من جمهوره من بينها: (ادعى عليك، حلم عمري، أستاذ الهوى ،
جدير بالذكر أن خالد سليم من الفنانين الشباب، الذين يقدمون النوع الطربي والشبابي، وكان
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