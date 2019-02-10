شاهد.. احمد الفيشاوي يستبدل قالب الحلوى بالكحول في عيد ميلاد زوجته!

كتب امير فتحي في الأحد 10 فبراير 2019 11:35 مساءً -

نشر الفنان المصري اجمد الفيشاوي عبر حسابه على انستغرام فيديو له بصحبة زوجته ندى الكامل في مكان عام وهو يفاجئها باحتفاله بعيد ميلادها.

وكان لافتا استغناء الفيشاوي عن قالب الحلوى واستبداله بزجاجات الكحول وهو ما اثار استياء عدد كبير من متابعيه.

يذكر أن أحمد الفيشاوي كشف من قبل أنه يشرب الخمور، وذلك خلال حلوله ضيفا على برنامج “أنا وأنا” الذي تقدمه سمر يسري.