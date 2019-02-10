انت الان تتابع تفاصيل خبر إغلاق قناة "القدس" الفضائية بسبب أزمتها المالية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 فبراير 2019 06:50 مساءً - قررت قناة "القدس" الفضائية، المقربة من حركة "حماس"، إغلاق مكاتبها في لبنان وقطاع غزة، بسبب الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها في الفترة الأخيرة.

وأكد مصدر إداري من قناة "القدس"، فجر اليوم الأحد، لـ"الخليج 365" أن القناة أبلغت جميع موظفيها عدم القدوم إلى المكاتب حتى إشعار آخر، بسبب الأزمة المالية.

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وحُجب موقع القناة على الإنترنت قبل لحظات من كتابة هذا الخبر، وهو ما يعكس بداية توقفها عن العمل، ولكن بثها ما زال مستمراً على الشاشة حتى الآن.

وتُبث قناة "القدس" من العاصمة اللبنانية بيروت، على القمر الاصطناعي "نايل سات" و"عرب سات"، وبدأت البث الرسمي الكامل في 1 نوفمبر 2008.

وسبق إعلان القناة توقفها عن العمل، إعلان فضائية "الأقصى" التابعة لحركة "حماس"، في 20 ديسمبر الماضي، توقفها عن البث، جراء أزمة مالية تعانيها عقب تدمير "إسرائيل" مقرها، ولكنها لم تتوقف بعد إعلان رئيس المكتب السياسي للحركة إعادة بثها وعدم إغلاقها.