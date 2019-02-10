نبيلة عبيد تكشف حقيقة اعتزالها بعد طول غياب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية، نبيلة عبيد، عن سرّ غيابها عن المشاركة في الأعمال الفنية سواء في السينما أو التلفزيون، موضحًة أن ما يُعرض عليها من أعمال لا يناسبها.

وأصدرت الفنانة الملقبة بنجمة مصر الأولى، بيانًا قطعت فيه الطريق على المروجين لشائعة اعتزالها، وقالت بأنها لن تقبل بأي عمل إلا إذا وجدته مناسبًا لتاريخها الفني.

وأضافت نبيلة عبيد: "أسعى دومًا للحفاظ على ما قدمته خلال مسيرتي الفنية ولذلك لا أقبل بأي عمل يعرض عليّ إلا إذا وجدته يناسب تاريخي ويضيف لي".

واستطردت: "حافظت على استمراريتي في السينما المصرية من خلال الأفلام الجيدة التي قدمتها خلال مشواري الفني، وكل ما عرض عليّ في الفترة الماضية لم يكن على المستوى نفسه الذي قدمته من قبل".

واختتمت: "ولذلك أختار الغياب، نبيلة عبيد".

يُذكر أن أعمال نبيلة عبيد، الفنية تخطّتْ حاجز الـ 100 عمل، نالت بسببها لقبها المُفضل، نجمة مصر الأولى، ومن أعمالها: "الراقصة والطبال" و"الراقصة والسياسي"، و"قصاقيص العشاق".