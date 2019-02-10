شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حمادة هلال وبطلات "ابن أصول" فى كواليس المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان حمادة هلال تصوير مشاهد مسلسله الجديد "ابن اصول" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث انتهى من تصوير أسبوعين فى أحداث العمل، وبدأ الأبطال فى الكشف عن كواليس التصوير بنشر أكثر من صورة سويًا.



حمادة هلال وأيتن عامر ورانيا منصور ومحمد بكير

"ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين ويعد المسلسل الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان بعدما كان يظهر كل عامين.

مسلسل "ابن أوصل" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى به خط كوميدى وذلك من خلال رجل يمتلك شركة ألماس ومحلات ذهب وهو شخص مقتدر ومحترم ويتمتع بخفة الظل ومع تطور الأحداث يدخل حياته أشياء كثيرة تعكر صفوها.



وفاء سالم والمخرج محمد بكير



حمادة هلال وايتن عامر وسوزان نجم الدين وأحمد كرارة



وفاء سالم وعماد رشاد



حمادة هلال وأحمد كرارة



حمادة هلال وأيتن عامر وسوزان نجم الدين ووفاء سالم



رانيا منصور اثناء تصوير مشهد مع حمادة هلال



صورة من الكواليس



ضحك أيتن عامر وحمادة هلال ورانيا منصور ومحمد بكير