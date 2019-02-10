حكايات برلين السينمائي| رانفير سينج يغني "الراب" على السجادة الحمراء.. والسوق الأوروبي يشهد أكبر تواجد للمواهب السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- أحمد الجزار:

رانفير سينج يغني "الراب" وسط جمهوره

احتفل النجم الهندي رانفير سينج بالعرض العالمي الأول لفيلمه "جولي بوي" مساء أمس السبت، وسط جمهوره ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي، وحضر سينج إلى الحفل رفقة بطلة فيلمه عليا بهات التي تتعاون معه لأول مرة في الفيلم الذي يحكي قصة أحد مطربي الراب في الهند.

وحرص رانفير على ارتداء ملابس الراب، والغناء لجمهوره الذي حمل صوره أمام صالة العرض.

وعبر رانفير عن سعادته بعرض أحد أفلامه لأول مرة عالميًا على هامش مهرجان كبير بحجم برلين، كما عبر عن فخره باستقبال الجمهور له.

المواهب السعودية تظهر لأول مرة بسوق الفيلم الأوروبي

مع الانفتاح الفني الثقافي الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال الشهور الأخيرة، حرص عدد من المواهب السعودية على المشاركة بفاعلية بالمهرجانات السينمائية الكبري، ويشهد مهرجان برلين في دورته الحالية مشاركة قوية للمواهب السعودية لأول مرة بتاريخ سوق المهرجان، حيث تقرر عرض ما يقرب من 8 أفلام قصيرة خلال الدورة تمثل جيلاَ جديدًا من المواهب الواعدة.

وستعرض الأفلام بجدولين منفصلين على مدار يومين بمقر مركز السينما العربية ابتداءً من غد الاثنين، وتضم العروض أفلام "صوت الحب، الظلام له لون، حياة ملونة، جابر، أغنية البجعة"

عرض إضافي لفيلم المخرج فاتح أكين

اضطرت إدارة مهرجان برلين السينمائي إلى إقامة عرضًا إضافيًا لفيلم "القفاز الذهبي" للمخرج الألماني من أصل تركي فاتح أكين، بسبب الأقبال الكبير الذي شهدته عروض الفيلم، وقامت إدارة المهرجان بعرض الفيلم في حفل خاص للصحفيين مساء أمس السبت بعد أن فشل عدد كبير منهم حضور العروض الأولى بسبب الإقبال.

ويحكي الفيلم قصة السفاح فريتس هونكا ورواية الكاتب الألماني هاينتس شترونك. وتدور أحداث الفيلم في حي سانت باولي بمدينة هامبورج الألمانية إبان سبعينيات القرن الماضي، ويجسد البطولة الممثل الألماني يوناس داسلر.