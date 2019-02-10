الطيب ويسر وعبدالرازق أعضاء لجنة تحكيم النقاد في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية في دورته الثالثة النقاد مجدي الطيب، ونرمين يسر، ورامي عبد الرازق، لعضوية لجنة تحكيم مسابقة النقاد بها. المهرجان يرأسه في هذه الدورة المخرج والسيناريست مجدي أحمد علي. وتقام الدورة الثالثة من المهرجان برئاسة المخرج مجدي أحمد والمقرر انعقادها في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل. تنظم مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية مؤسسة "نون للثقافة والفنون"، برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، والتي أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، والمخرج داود عبد السيد، والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، والناقدة ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكري، والناقدة ماجدة موريس.

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